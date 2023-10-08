Зидан вернулся в Мадрид

В рамках девятого тура чемпионата Испании мадридский «Реал» на домашнем стадионе принимал «Осасуну». «Королевский» клуб отпраздновал уверенную победу со счетом 4:0.

Стоит отметить, что на этот поединок прибыл французский специалист Зинедин Зидан, который сейчас является безработным. «Зизу» был замечен на трибунах стадиона.

Напомним, что француз дважды тренировал мадридскую команду – с 2016 по 2018 и с 2019 по 2021 годы. Под его руководством «Реал» стал чемпионом Ла Лиги и трижды брал Лигу чемпионов.

Ранее сообщалось, что нынешний рулевой «сливочных» Карло Анчелотти покинет клуб по завершении сезона-2023/2024.

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