Назван лучший стадион мира - он находится в Испании

Мадридская арена «Сантьяго Бернабеу», на которой проводит свои домашние матчи «Реал», признана лучшим стадионом мира по версии журналистов портала FourFourTwo. Этот стадион был признан лучшим по следующим критериям: эстетическая привлекательность, атмосфера на трибунах и история.
Топ-10 рейтинга FourFourTwo:
1. «Сантьяго Бернабеу» («Реал»);
2. «Маракана» («Фламенго», «Флуминенсе», «Васко да Гама»);
3. «Сигнал Идуна Парк» («Боруссия» Дортмунд);
4. «Бомбонера» («Бока Хуниорс»);
5. «Сан-Сиро» («Милан», «Интер»);
6. «Камп Ноу» («Барселона»);
7. «Монументаль Антонио Веспусио Либерти» («Ривер Плейт»);
8. «Ацтека» («Крус Асуль», «Америка»);
9. «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум» («Тоттенхэм»);
10. «Айброкс» («Рейнджерс»)
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