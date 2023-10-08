Назван лучший стадион мира - он находится в Испании

Мадридская арена «Сантьяго Бернабеу», на которой проводит свои домашние матчи «Реал», признана лучшим стадионом мира по версии журналистов портала FourFourTwo. Этот стадион был признан лучшим по следующим критериям: эстетическая привлекательность, атмосфера на трибунах и история.

Топ-10 рейтинга FourFourTwo:

1. «Сантьяго Бернабеу» («Реал»);

2. «Маракана» («Фламенго», «Флуминенсе», «Васко да Гама»);

3. «Сигнал Идуна Парк» («Боруссия» Дортмунд);

4. «Бомбонера» («Бока Хуниорс»);

5. «Сан-Сиро» («Милан», «Интер»);

6. «Камп Ноу» («Барселона»);

7. «Монументаль Антонио Веспусио Либерти» («Ривер Плейт»);

8. «Ацтека» («Крус Асуль», «Америка»);

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9. «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум» («Тоттенхэм»);

10. «Айброкс» («Рейнджерс»)