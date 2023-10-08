Хави одобрил идею проведения финала ЧМ-2030 на «Камп Ноу»

Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес считает, что «Камп Ноу» – отличное место для проведения финала мундиаля.

Напомним, что Испания была выбрана в числе стран, в которых пройдут матчи чемпионата мира 2030 года. По сведениям испанских СМИ, финал турнира планируется провести на «Сантьяго Бернабеу», домашней арене мадридского «Реала», который, как заявил Карло Анчелотти, станет «лучшим стадионом в мире» после завершения реконструкции.

По словам Хави, обновлённый «Камп Ноу» также достоин организовать решающую встречу ЧМ-2030: «Стадион «Барселоны» – самый вместительный в Испании, так почему бы не провести финал на нём?» – цитирует Football Espana наставника «сине-гранатовых».

Напомним, что «Камп Ноу» в настоящий момент также находится на реконструкции – завершить её планируется в следующем сезоне.