​В Хетафе убрали имя Альфонсо Переса из названия стадиона - из-за «сексизма в высказываниях»

Испания - одна из самых феминистически настроенных стран Европы, что показывают недавние скандалы в высших кругах испанского футбола. Еще одна история, добавляющая «перцу» в эту ситуацию - это история разжалования Альфонсо Переса, бывшего игрока «Реала», «Барселоны» и сборной Испании.

Он позволил себе пару высказываний, которые были сочтены непозволительными - например, заявил, что женский футбол никогда не настигнет по своему качеству мужской. И за это ему быстро прилетело - муниципальный совет Хетафе решил вывести имя Переса из названия стадиона, который теперь называется просто «Колизеум».