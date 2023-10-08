В последней атаке «Севилья» ушла от поражения в матче с «Райо Вальекано»

В субботу «Севилья» принимала «Райо Вальекано» и едва не осталась ни с чем, хотя имела большой перевес по всем важным показателям, кроме главного. На 19-й минуте Хуанлу Санчес запустил мяч в штангу. А соперник ответил голом, здорово на добивании сработал Оскар Валентин. Вскоре Альваро Гарсия Ривера подбросил мяч над голкипером и удвоил счет. Интрига вернулась на 50-й минуте дальним ударом в цель от Джибрила Соу. Арбитр компенсировал шесть минут, и уже после этого отрезка хозяева успели провести результативную атаку - Иван Ракитич подал угловой, и Юссеф Эн-Несири спас для своей команды ничью - 2:2.

Севильцы набрали восьмое очко и делят 13-е место, соперник - седьмой с 13 баллами.