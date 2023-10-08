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В последней атаке «Севилья» ушла от поражения в матче с «Райо Вальекано»

08 Октября 2023 • 00:05 Комментировать
Севилья
2:2
Райо Вальекано

В субботу «Севилья» принимала «Райо Вальекано» и едва не осталась ни с чем, хотя имела большой перевес по всем важным показателям, кроме главного. На 19-й минуте Хуанлу Санчес запустил мяч в штангу. А соперник ответил голом, здорово на добивании сработал Оскар Валентин. Вскоре Альваро Гарсия Ривера подбросил мяч над голкипером и удвоил счет. Интрига вернулась на 50-й минуте дальним ударом в цель от Джибрила Соу. Арбитр компенсировал шесть минут, и уже после этого отрезка хозяева успели провести результативную атаку - Иван Ракитич подал угловой, и Юссеф Эн-Несири спас для своей команды ничью - 2:2.

Севильцы набрали восьмое очко и делят 13-е место, соперник - седьмой с 13 баллами.

Протокол игры  
Севилья2:2Райо Вальекано
  21'Валентин Оскар (0:1)
  26'Гарсия Альваро Ривера (0:2)
(1:2) Соу Джибрил50'  
(2:2) Эн-Несири Юссеф90'  
Нюланд ЭрьянХуанлу Санчес 78' (Навас Хесус ( 78'  84') Баде ЛуакГудель Неманья  36'Акунья Маркос 46' (Педроса Адриа ( 46') Соу Джибрил  45'Фернандо Режес 37' (Ракитич Иван ( 37') Сусо Хесус  67' 81' (Мир Рафа ( 81') Торрес Оливер 46' (Окампос Лукас ( 46') Лукебакио ДодиЭн-Несири Юссеф
Запасные: Флорес АльбертоМаркан МаркосРамос СерхиоГаттони ФедерикоЯнузай АднанСумаре БубакариХордан Хоан
Димитриевски СтолеБалью ИванЭрнандес Аридане  74'Лежён ФлорьянЭспино АльфонсоПаласон Иси 84' (Де Фрутос Хорхе ( 84') Сисс ПатеВалентин Оскар 83' (Перес Кике ( 83'  84') Гарсия Альваро Ривера 84' (Чаваррия Пеп ( 84') Рауль де Томас 69' (Камелло Серхио ( 69') Трехо Оскар 55' (Лопес Унаи ( 55')
Запасные: Паскуаль МартинПосо ХосеБебе ТьягуМендес ДиегоКарденас ДаниФалькао РадамельРатиу Андрей
07 октября. Стадион "Рамон Санчес Писхуан" (Севилья).

 

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Севилья Райо Вальекано
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