В последней атаке «Севилья» ушла от поражения в матче с «Райо Вальекано»

В субботу «Севилья» принимала «Райо Вальекано» и едва не осталась ни с чем, хотя имела большой перевес по всем важным показателям, кроме главного. На 19-й минуте Хуанлу Санчес запустил мяч в штангу. А соперник ответил голом, здорово на добивании сработал Оскар Валентин. Вскоре Альваро Гарсия Ривера подбросил мяч над голкипером и удвоил счет. Интрига вернулась на 50-й минуте дальним ударом в цель от Джибрила Соу. Арбитр компенсировал шесть минут, и уже после этого отрезка хозяева успели провести результативную атаку - Иван Ракитич подал угловой, и Юссеф Эн-Несири спас для своей команды ничью - 2:2.
Севильцы набрали восьмое очко и делят 13-е место, соперник - седьмой с 13 баллами.
Протокол игры
|21'Валентин Оскар (0:1)
|26'Гарсия Альваро Ривера (0:2)
|(1:2) Соу Джибрил50'
|(2:2) Эн-Несири Юссеф90'
Нюланд Эрьян•Хуанлу Санчес78' (Навас Хесус (78') • 84'Баде Луак•Гудель Неманья• 36'Акунья Маркос46' (Педроса Адриа (46') •Соу Джибрил• 45'Фернандо Режес37' (Ракитич Иван (37') •Сусо Хесус 67'81' (Мир Рафа (81') •Торрес Оливер46' (Окампос Лукас (46') •Лукебакио Доди•Эн-Несири Юссеф
Димитриевски Столе•Балью Иван•Эрнандес Аридане• 74'Лежён Флорьян•Эспино Альфонсо•Паласон Иси84' (Де Фрутос Хорхе (84') •Сисс Пате•Валентин Оскар83' (Перес Кике (83') • 84'Гарсия Альваро Ривера84' (Чаваррия Пеп (84') •Рауль де Томас69' (Камелло Серхио (69') •Трехо Оскар55' (Лопес Унаи (55')
07 октября. Стадион "Рамон Санчес Писхуан" (Севилья).
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