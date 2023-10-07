Карвахаль: «Возможно, Беллингем уже скоро принесёт «Реалу» трофеи»

Правый защитник мадридского «Реала» Даниэль Карвахаль прокомментировал успехи Джуда Беллингема.

Английский полузащитник вновь сыграл видную роль в успехе команды Карло Анчелотти – на счету 20-летнего игрока дубль в матче против «Осасуны» (4:0).

«Беллингем – отличный парень, он всегда показывает свои лучшие качества. Возможно, уже в скором времени он поможет «Реалу» завоевать трофеи», – приводит Madrid Xtra слова Карвахаля.

В активе Джуда Беллингема, летом перешедшего в «Реал» из дортмундской «Боруссии», десять забитых мячей и три результативных паса в десяти поединках за «сливочных» во всех соревнованиях.