​Пике расстроен - его выгоняют из Андорры

Херарда Пике выгоняют из Андорры - не в прямом смысле, конечно же. Речь о клубе, которым владеет бывший защитник каталонской «Барселоны». Пике купил «ФК Андорру» в 2018 году, выплатив все долги клуба - примерно двести тысяч евро.

Сейчас «Андорра» выступает в одной из низших лиг испанского чемпионата, и Пике загорелся желанием обновить домашний стадион клуба, вложив в него, по его собственному признанию, четыре миллиона евро. Но после этого клубу Пике по какой-то причине запретили играть на стадионе «Эстади Насьональ», расположенном в столице Андорры, самой высокогорной столице Европы.

- Поздравляю, вы выгоняете нас и оставляете Андорру без профессионального футбола, - с сарказмом написал в социальных сетях Пике.