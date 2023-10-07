«Мальорка» и «Валенсия» не победили в четвёртом матче подряд

В девятом туре Ла Лиги встретились середняки «Мальорка» и «Валенсия», которые не могут победить на протяжении трех последних матчей. Уже на пятой минуте Даниэль Родригес открыл счет. Пепелу со штрафного пробил мимо стенки и попал в штангу. Гости отыгрались в компенсированное время первого тайма, после навеса здорово сыграл в воздухе Диего Лопес Ногуэроль - 1:1. На 61-й минуте в каркас попал уже Джованни Гонсалес.
В итоге ничья, «Валенсия» идет девятой с 11 очками в активе, у соперника 13-я строчка и 8 пунктов.
Протокол игры
|(1:0) Родригес Даниэль I5'
|45'Ногуэроль Диего Лопес (1:1)
Райкович Предраг•Гонсалес Джованни• 16'Вальент Мартин•Настасич Матия•Лато Тони70' (Коста Хауме (70') •Санчес Антонио70' (Дьедью Амат (70') •Саму Кошта 36'74' (Ману Морланес (74') •Дардер Серхи74' (Маскарель Омар (74') •Родригес Даниэль I•Пратс Абдон61' (Ларин Кайл (61') •Мурики Ведат
Мамардашвили Георгий•Корреа Тьерри90' (Гасиоровски Ярек (90') •Москера Кристиан•Габриэль Паулиста•Озкаджар Дженк72' (Гильямон Уго (72') •Пепелу•Герра Хавьер•Ногуэроль Диего Лопес72' (Фулкье Димитри (72') •Амалла Селим•Дуро Уго•Яремчук Роман58' (Перес Фран (58') 69'
07 октября.
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