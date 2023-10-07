«Мальорка» и «Валенсия» не победили в четвёртом матче подряд

В девятом туре Ла Лиги встретились середняки «Мальорка» и «Валенсия», которые не могут победить на протяжении трех последних матчей. Уже на пятой минуте Даниэль Родригес открыл счет. Пепелу со штрафного пробил мимо стенки и попал в штангу. Гости отыгрались в компенсированное время первого тайма, после навеса здорово сыграл в воздухе Диего Лопес Ногуэроль - 1:1. На 61-й минуте в каркас попал уже Джованни Гонсалес.

В итоге ничья, «Валенсия» идет девятой с 11 очками в активе, у соперника 13-я строчка и 8 пунктов.