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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Мальорка» и «Валенсия» не победили в четвёртом матче подряд

07 Октября 2023 • 21:42 Комментировать
Мальорка
1:1
Валенсия

В девятом туре Ла Лиги встретились середняки «Мальорка» и «Валенсия», которые не могут победить на протяжении трех последних матчей. Уже на пятой минуте Даниэль Родригес открыл счет. Пепелу со штрафного пробил мимо стенки и попал в штангу.  Гости отыгрались в компенсированное время первого тайма, после навеса здорово сыграл в воздухе Диего Лопес Ногуэроль - 1:1. На 61-й минуте в каркас попал уже Джованни Гонсалес.

В итоге ничья, «Валенсия» идет девятой с 11 очками в активе, у соперника 13-я строчка и 8 пунктов.

Протокол игры  
Мальорка1:1Валенсия
(1:0) Родригес Даниэль I5'  
  45'Ногуэроль Диего Лопес (1:1)
Райкович ПредрагГонсалес Джованни  16'Вальент МартинНастасич МатияЛато Тони 70' (Коста Хауме ( 70') Санчес Антонио 70' (Дьедью Амат ( 70') Саму Кошта  36' 74' (Ману Морланес ( 74') Дардер Серхи 74' (Маскарель Омар ( 74') Родригес Даниэль IПратс Абдон 61' (Ларин Кайл ( 61') Мурики Ведат
Запасные: Давид ЛопесКопете ХосеГрейф ДоминикВан дер Хейден СибеЛьябрес ХавьерМигелитоКуэльяр Иван
Мамардашвили ГеоргийКорреа Тьерри 90' (Гасиоровски Ярек ( 90') Москера КристианГабриэль ПаулистаОзкаджар Дженк 72' (Гильямон Уго ( 72') ПепелуГерра ХавьерНогуэроль Диего Лопес 72' (Фулкье Димитри ( 72') Амалла СелимДуро УгоЯремчук Роман 58' (Перес Фран ( 58'  69')
Запасные: Гонсалес УгоРиверо КристианХауме ДоменекДомингес МариоТаррега СесарГосальбес ПаблоИрансо Рубо
07 октября.

 

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Валенсия Мальорка
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