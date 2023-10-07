​Тренера «Реала» уволили за благодарственное письмо «Барселоне»

Мадридский «Реал» объявил о расставании с Адриа Диасом, наставником одной из молодежных команд мадридского гранда, сообщает итальянское новостное агентство ITASportPress. Причина - его прошлое в «Барселоне», в которой он работал с 2015 до 2019 года.

По окончании своей работы в каталонском клубе Диас написал благодарственное письмо, и сейчас оно было использовано в качестве повода для увольнения - впрочем, Диасу, как подчеркивает пресс-релиз «Реала», выплатят всю причитающуюся компенсацию.

Почему его летом вообще приняли на работу в таких обстоятельствах - загадка.