Анчелотти: «Мы стали забывать, что Беллингему всего 20 лет»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти оценил выступление Джуда Беллингема в матче против «Осасуны».

Английский полузащитник отметился дублем, а «сливочные» одержали победу со счётом 4:0.

«Болельщикам «Реала» очень повезло, что у них есть Беллингем. Как тренер, я тоже очень рад. Все мы безумно довольны им.

Легко изучить игру футболиста, имеющего фиксированную позицию, но Джуд очень подвижен. Ему очень помогают его физические данные.

Беллингем заставил всех нас забыть, что ему всего 20 лет. Он очень взрослый, быстро учится. Сейчас он наслаждается моментом», – цитирует Madrid Zone Анчелотти.