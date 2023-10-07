Беллингем продолжает творить: дубль Джуда позволил «Реалу» малой кровью разгромить «Осасуну»

«Реал» и «Осасуна» сошлись в рамках чемпионата Испании по футболу. Матч девятого тура Ла Лиги состоялся 7 октября на стадионе «Сантьяго Бернабеу».

Энергозатратный выезд в Неаполь заставил Карло Анчелотти слегка перекроить состав. На скамейку запасных отправились Тони Кроос и Родриго, зато в старте вышли Лука Модрич и Хоселу. Камавинга переместился в полузащиту, на левый край обороны вышел Менди, а Тчуамени составил пару Рюдигеру в центре обороны. Вот такие французские перестановки от итальянского тренера. В остальном всё стандартно – Беллингем, Вальверде и Винисиус рванули за победой.

И добились своего очень быстро. Шквал не самых интенсивных атак уже на девятой минуте завершился голом. Кто отличился, вы думаете? Ну конечно, Джуд Беллингем. Модрич отдал пас с правого края на Карвахаля. Дани ворвался в штрафную площадь и в касание покатил чуть назад. Джуд мяч подправил под левую, сделал пару шагов и пальнул мимо падающего защитника под перекладину – 1:0. Хладнокровие высочайшего уровня.

После гола «Реал» сбавил обороты, но даже на нейтралке создавал моменты. Так Дани Карвахаль чуть не закинул мяч за шиворот Эррере, выполнил навес с фланга. Срезка получилась случайной, однако голкипер успел в прыжке сориентироваться и мяч забрать. Излишняя беспечность «Реала» в конце концов начала сказываться. Уж слишком расслабились мадридцы, а гости из Памплоны почувствовали, что с таким соперником можно играть.

А тут ещё Кепа неудачно мяч выбил, позволив Пенье разогнать контрнаступление. Быстро мяч вернули на 11-метровую отметку, откуда без помех бил Анте Будимир. Непостижимым образом хорват пробил выше ворот. «Реал» глянул на это и решил немного включить скорость, дабы не допустить нервной концовки. Опять всё решил Джуд Беллингем. Англичанин сам убрал на замахе Гарсию, покатил на Вальверде и рванул в штрафную площадь. Получил мяч от Феде на углу вратарской и чётко пробил в «домик» голкиперу – 2:0.

Далее «Реал» атаковал не так много, но за пять минут умудрился кольнуть дважды. Оба раза прошли довольно простые атаки. Накрыли соперника прессингом, Вальверде далее шикарный пас на ход Винисиусу отдал, а тот реализовал выход один на один, обыграв голкипера – 3:0. Окончательный счёт установил Хоселу. Винисиус всех собрал на дуге штрафной площади и успел проткнуть правее. Там испанский ветеран, оставшийся без опеки, спокойно пробил под штангу – 4:0.

Развалилась «Осасуна» после второго гола Беллингема, поймав разгром в итоге. Хотя «Реал» особо и не старался, победил малой кровью. Мог Мадрид и пятый гол забивать в концовке матча, вот только Хоселу не реализовал пенальти, назначенный за игру рукой Давида Гарсии.