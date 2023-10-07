Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес подхватил коронавирус, сообщает известный журналист Хосе Луис Санчес.

По словам источника, 76-летний функционер пропускает матч девятого тура чемпионата Испании с «Осасуной» из-за болезни. Стоит отметить, что Перес заболел коронавирусом уже во второй раз.

Встреча «Реала» и «Осасуны» продолжается в эти минуты. После первого тайма «сливочные» ведут в счете 1:0. Автором единственного гола стал Джуд Беллингем.

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