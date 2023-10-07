​Хави – о де Йонге: «В «Барселоне» игроков недооценивают»

Главный тренер «Барселоны» Хави получил вопрос о полузащитнике Френки де Йонге. По словам рулевого «сине-гранатовых», в каталонском клубе игроков часто недооценивают.

«В Барселоне» могут всех недооценивать. Если игрок отыграл на 8 баллов, ему ставят 6, если на 10 – то ставят 8. В «Барселоне» футболист должен быть силён психологически. Мы стараемся вселить в игроков уверенность. Френки – один из лучших полузащитников в мире», - сказал Хави журналистам.

В настоящий момент Хави готовит «Барселону» к гостевому матчу Ла Лиги против «Гранады». Команды сыграют в воскресенье, 8 октября.