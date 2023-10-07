«Жирона» снова возглавила Ла Лигу, одолев «Кадис»

В девятом туре Ла Лиги «Кадис» принимал «Жирону». Уже на 10-й минуте хозяева остались вдесятером после грязной игры со стороны Дарвина Мачиса, и в меньшинстве было крайне сложно чего-то добиться в споре с одним из лидеров чемпионата Испании. До 59-й минуты команды в основном били по воротам после подач, но это не было серьезной угрозой. В итоге гости повели, когда Алеш Гарсия здорово стрельнул из-за пределов штрафной. До финального свистка рисунок игры не изменился. «Жирона» почти все время контролировала мяч и в два раза чаще била по воротам. В итоге победа со счетом 1:0 и выход в лидеры Ла Лиги. «Кадис» делит девятое место.
Протокол игры
|59'Гарсия Алеш (0:1)
Ледесма Херемиас•Карселен Исаак66' (Куаме Роминигуе (66') •Мере Хорхе79' (Собрино Рубен (79') •Хименес Фали•Эрнандес Хави V•Алехо Иван•Эскаланте Гонсало66' (Пирес Лукас (66') •Алькарас Рубен• 2'Мачис Дарвин• 10'Рамос Кристофер79' (Негредо Альваро (79') •Макси Гомес73' (Гвардиола Серхи (73')
Гассанига Пауло•Гарсия Эрик•Давид Лопес•Блинд Дэйли•Коуто Ян•Эррера Янгель 45'89' (Кебе Ибрахима (89') • 90'Гарсия Алеш• 4'Гутьеррес Мигель62' (Торре Пабло (62') •Мартин Иван89' (Хуанпе Хуан (89') •Довбик Артём72' (Фернандес Валери (72') •Савио III72' (Стуани Кристиан (72')
07 октября. Стадион "Нуэво Мирандилья".
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