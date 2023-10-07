«Жирона» снова возглавила Ла Лигу, одолев «Кадис»

В девятом туре Ла Лиги «Кадис» принимал «Жирону». Уже на 10-й минуте хозяева остались вдесятером после грязной игры со стороны Дарвина Мачиса, и в меньшинстве было крайне сложно чего-то добиться в споре с одним из лидеров чемпионата Испании. До 59-й минуты команды в основном били по воротам после подач, но это не было серьезной угрозой. В итоге гости повели, когда Алеш Гарсия здорово стрельнул из-за пределов штрафной. До финального свистка рисунок игры не изменился. «Жирона» почти все время контролировала мяч и в два раза чаще била по воротам. В итоге победа со счетом 1:0 и выход в лидеры Ла Лиги. «Кадис» делит девятое место.