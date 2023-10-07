Анчелотти готов остаться в «Реале»

Судьба главного тренера мадридского «Реала» Карло Анчелотти еще окончательно не решена. Как информируют журналисты AS, итальянский специалист не принял окончательного решения по своему будущему.

Источник рапортует, что Анчелотти готов подписать новый трудовой договор с «королевским» клубом, несмотря на предложение от сборной Бразилии. Срок действующего соглашения между сторонами истекает по окончании нынешнего сезона. Все будет зависеть от боссов «Реала» в этом вопросе, захотят ли они сохранить тренера в команде.

Напомним, что 64-летний итальянец занимает пост рулевого «сливочных» с июля 2021 года.