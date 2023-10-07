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Чемпионат Испании. Ла Лига

Педри надеется сыграть с «Реалом»

07 Октября 2023 • 08:22 Комментировать

Полузащитник каталонской «Барселоны» Педри рассчитывает принять участие в поединке чемпионата Испании против мадридского «Реала», который состоится 28 октября.

«Если все пойдет хорошо, я буду в своей лучшей форме», - передает слова футболиста портал Goal.com.

Напомним, что в настоящий момент хавбек находится в лазарете из-за травмы, которую получил в августе.

В прошлом сезоне талантливый полузащитник принял участие в 35 поединках во всех турнирах, отметившись семью забитыми мячами и одной голевой передачей.

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Барселона Педри
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