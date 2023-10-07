В «Барселоне» приняли важное решение по игрокам

«Барселона» продолжает находиться в подвешенном состоянии из-за финансового состояния клуба, об этом рапортуют журналисты Sport.es.

По сведениям источника, руководство «сине-гранатовых» хочет организовать серьезную распродажу, чтобы улучшить финансовую ситуацию. Клуб будет готов продать любого футболиста команды в летнее трансферное окно, если получит по нему достойное предложение.

В нынешнем сезоне чемпионата Испании «Барселона» набрала 20 баллов после восьми туров. Подопечные Хави Эрнандеса занимают второе место в таблице, отставая от лидирующего «Реала» на одно очко. Следующий матч каталонцы сыграют против «Гранады» на выезде 8 октября.

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