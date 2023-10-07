Месси не вернётся в «Барселону» в январе

Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси не отправится в «Барселону» на правах аренды.

36-летний аргентинец мог вернуться в каталонский клуб ещё прошедшим летом, но в итоге принял решение продолжить карьеру в США. Согласно сведениям испанских ресурсов, сейчас Месси рассматривает возможность временного перехода в «Барселону» в январе, однако эту информацию опровергает The Athletic: по данным источника, аренда звёздного форварда исключена.

Лионель Месси провёл 12 матчей за «Интер Майами» во всех соревнованиях, записав себе в актив 11 забитых голов и пять результативных передач.