Экс-игрок «Барселоны» Куэнка завершил карьеру в 32 года

Бывший вингер «Барселоны» Исаак Куэнка принял решение повесить бутсы на гвоздь.

Испанский футболист объявил о завершении профессиональной карьеры из-за травмы – в последние годы воспитанник «сине-гранатовых» не играл, так как не мог залечить колено, докладывает Diario Sport. Последним клубом Куэнки стал японский «Вегалта Сэндай».

Ранее игрок выступал за «Саган Тосу» (Япония), «Хапоэль Беэр-Шева» (Израиль), «Гранаду» (Испания), «Бурсаспор» (Турция), «Депортиво» (Испания) и «Аякс» (Нидерланды). «Барселоне» Куэнка принадлежал с 2010 по 2014 год, в его активе четыре забитых гола и 12 ассистов в 30 матчах за первую команду каталонского гранда.