«Атлетик» разгромил главного аутсайдера

В девятом туре чемпионата Испании «Атлетик» играл дома против худшей команды сезона, «Альмерии», которая сегодня за 90 минут нанесли всего два удара по воротам. Уже на 10-й минуте комбинация команды из Бильбао стала голевой, решающее касание мяча в активе Горки Гурусеты. Вскоре Андер Эррера едва не удвоил счет - головой попал в каркас. На 63-й минуте Дани Гарсия выиграл воздух и головой переправил мяч в цель - 2:0. Под конец игры Ойян Сансет сделал результат разгромным, здорово сработав на добивании.
«Атлетик» ворвался в топ-четверку с 17 очками в активе, против (3) замыкает таблицу.
Протокол игры
|(1:0) Гурусета Горка10'
|(2:0) Гарсия Дани63'
|(3:0) Сансет Ойян81'
Унай Симон•Де Маркос Оскар• 84'Вивиан Даниэль•Йерай Альварес8' (Паредес Айтор (8') •Юри Берчиче•Эррера Андер 52'75' (Вильялибре Асьер (75') •Гарсия Дани82' (Гомес Унаи (82') •Уильямс Иньяки•Сансет Ойян82' (Муньяин Икер (82') •Уильямс Нико•Гурусета Горка75' (Прадос Беньят (75')
Максимиану Луиш•Мендес Убулан69' (Санка Чами Марчиано (69') •Каики Да Силва•Брандарис Хуан•Акиеме Серхио•Эмбарба Адриан•Лопи Дион•Баба Иддрису82' (Пуигмаль Арнау (82') •Рамазани Ларжи77' (Лазаро (77') •Коне Ибраима69' (Аррибас Серхио (69') •Мелеро Гонсало69' (Посо Алехандро (69')
06 октября. Стадион "Сан-Мамес" (Бильбао).
Бан пользователя