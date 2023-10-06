«Атлетик» разгромил главного аутсайдера

В девятом туре чемпионата Испании «Атлетик» играл дома против худшей команды сезона, «Альмерии», которая сегодня за 90 минут нанесли всего два удара по воротам. Уже на 10-й минуте комбинация команды из Бильбао стала голевой, решающее касание мяча в активе Горки Гурусеты. Вскоре Андер Эррера едва не удвоил счет - головой попал в каркас. На 63-й минуте Дани Гарсия выиграл воздух и головой переправил мяч в цель - 2:0. Под конец игры Ойян Сансет сделал результат разгромным, здорово сработав на добивании.

«Атлетик» ворвался в топ-четверку с 17 очками в активе, против (3) замыкает таблицу.