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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Атлетик» разгромил главного аутсайдера

06 Октября 2023 • 23:59 Комментировать
Атлетик Б
3:0
Альмерия
окончен

В девятом туре чемпионата Испании «Атлетик» играл дома против худшей команды сезона, «Альмерии», которая сегодня за 90 минут нанесли всего два удара по воротам. Уже на 10-й минуте комбинация команды из Бильбао стала голевой, решающее касание мяча в активе Горки Гурусеты. Вскоре Андер Эррера едва не удвоил счет - головой попал в каркас. На 63-й минуте Дани Гарсия выиграл воздух и головой переправил мяч в цель - 2:0. Под конец игры Ойян Сансет сделал результат разгромным, здорово сработав на добивании.

«Атлетик» ворвался в топ-четверку с 17 очками в активе, против (3) замыкает таблицу.

Протокол игры  
Атлетик Б3:0Альмерия
(1:0) Гурусета Горка10'  
(2:0) Гарсия Дани63'  
(3:0) Сансет Ойян81'  
Унай СимонДе Маркос Оскар  84'Вивиан ДаниэльЙерай Альварес 8' (Паредес Айтор ( 8') Юри БерчичеЭррера Андер  52' 75' (Вильялибре Асьер ( 75') Гарсия Дани 82' (Гомес Унаи ( 82') Уильямс ИньякиСансет Ойян 82' (Муньяин Икер ( 82') Уильямс НикоГурусета Горка 75' (Прадос Беньят ( 75')
Запасные: Гарсия ИманолАгирреcабала ХуленГарсия РаульБеренгер АлексЛекуе ИньигоMalcom Ares
Максимиану ЛуишМендес Убулан 69' (Санка Чами Марчиано ( 69') Каики Да СилваБрандарис ХуанАкиеме СерхиоЭмбарба АдрианЛопи ДионБаба Иддрису 82' (Пуигмаль Арнау ( 82') Рамазани Ларжи 77' (Лазаро ( 77') Коне Ибраима 69' (Аррибас Серхио ( 69') Мелеро Гонсало 69' (Посо Алехандро ( 69')
Запасные: Сентельес АлехандроМартинес ФернардоБаптистао ЛеоМарко Милованович IМариньо ДиегоПенья МаркосМонтес Сесар
06 октября. Стадион "Сан-Мамес" (Бильбао).

 

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Альмерия Атлетик Бильбао
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0
1.51 4.60 6.60
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