«Барселона» занимается поисками нового опорного полузащитника.

Минувшим летом ряды «сине-гранатовых» покинул давний лидер и капитан команды Серхио Бускетс, решивший не продлевать контракт. Вместо местной легенды был подписан Ориоль Ромеу, приобретённый у «Жироны». По данным журналиста Рохера Торельо, в «Барселоне» видят необходимость в приглашении ещё одного опорника. Спортивный директор Деку уже изучает потенциально доступные варианты на будущее с учётом финансовых трудностей клуба. Трансфер может произойти уже в январе, однако, судя по всему, основной расчёт делается на следующее лето.