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Чемпионат Испании. Ла Лига

В «Барселоне» решили, какая позиция больше всего нуждается в усилении слухи

06 Октября 2023 • 23:04 Комментировать
Гранада
...
Барселона
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08.10 22:00

«Барселона» занимается поисками нового опорного полузащитника.

Минувшим летом ряды «сине-гранатовых» покинул давний лидер и капитан команды Серхио Бускетс, решивший не продлевать контракт. Вместо местной легенды был подписан Ориоль Ромеу, приобретённый у «Жироны». По данным журналиста Рохера Торельо, в «Барселоне» видят необходимость в приглашении ещё одного опорника. Спортивный директор Деку уже изучает потенциально доступные варианты на будущее с учётом финансовых трудностей клуба. Трансфер может произойти уже в январе, однако, судя по всему, основной расчёт делается на следующее лето.

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