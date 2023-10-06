​Анчелотти рассказал, где должен пройти финал чемпионата мира – 2030

На неделе ФИФА объявила, что чемпионат мира – 2030 пройдёт в шести странах на трёх континентах. Турнир примут Испания, Португалия и Марокко, но в честь столетия мундиаля несколько игр пройдёт в Аргентине, Уругвае и Парагвае.

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти считает, что финальный матч чемпионата мира в 2030 году стоит провести на «Сантьяго Бернабеу».

«Финал чемпионата мира должен пройти в Мадриде, потому что это столица Испании, и на «Бернабеу», потому что это лучший стадион в мире.

Думаю, что домашний чемпионат мира – это очень хорошо для испанского футбола и страны. От того, что некоторые матчи пройдут в Южной Америке, Португалии и Марокко, радость не уменьшится», - сказал Анчелотти журналистам.