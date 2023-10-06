Тренер сборной Испании сравнил Ямаля с Марадоной и Месси

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте высказался о таланте вингера Ламина Ямаля.

16-летний игрок регулярно появляется на поле в составе «Барселоны», а в прошлом месяце дебютировал за национальную команду Испании. Недавно рулевой «красной фурии» вызвал восходящую звезду на октябрьский сбор.

По словам де ла Фуэнте, несмотря на юный возраст, Ямалю не помешает регулярная игровая практика: «Некоторые игроки стучатся в двери раньше других. У него невероятный потенциал, но о нём нужно заботиться. Когда-то Марадоне и Месси тоже было 16, и если бы кто-то сказал, что в таком возрасте нельзя играть, многие недоумевали бы. Не нужно ограничивать Ямаля – пусть парень показывает свой талант», – приводит Marca слова наставника.