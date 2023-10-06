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Беллингем признан лучшим игроком месяца в «Реале»

06 Октября 2023 • 21:25 Комментировать
Реал Мадрид
...
Осасуна
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Через 18 ч. 28 мин.

Полузащитник мадридского «Реала» Джуд Беллингем удостоился очередного признания.

Английский футболист не сбавляет обороты, продолжая забивать и демонстрировать впечатляющую игру практически в каждом матче. В сентябре Беллингем принял участие в пяти поединках команды Карло Анчелотти, записав себе в актив три гола и одну результативную передачу. «Реал» отметил старания 20-летнего хавбека, официально признав его лучшим игроком команды по итогам прошедшего месяца.

Джуд Беллингем перешёл в мадридский «Реал» минувшим летом из дортмундской «Боруссии». Сумма трансфера составила более 100 млн евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Джуд Беллингем
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РЕАЛ МАДРИД ОСАСУНА
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