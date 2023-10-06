​Алаба не поможет «Реалу» в ближайшем матче

Рулевой «Реала» Карло Анчелотти перед матчем чемпионата Испании против «Осасуны» дал комментарий по поводу кадровой ситуации в команде.

«Алаба? Он не восстановился и не сыграет завтра. Его заменят Менди или Тчуамени. Я знаю, кто будет играть, для этого игрока это будет что-то новое.

Тчуамени? Мы пробовали его в качестве центрального защитника. Он очень хорошо обороняется. Но также есть Менди, который привык играть в центре обороны», - сказал Анчелотти журналистам.

Матч испанской Ла Лиги между «Реалом» и «Осасуной» стартует 7 октября в 17:15 по московскому времени.