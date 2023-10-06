​Анчелотти не ожидает лёгкого матча с «Осасуной»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти сказал несколько слов перед домашним матчем чемпионата Испании против «Осасуны».

«Ощущения перед завтрашней игрой? Мы хотим хорошо выступить против такой команды, как «Осасуна». Они всегда хорошо показывают себя здесь. Мы приложим все усилия, чтобы победить», - сказал Анчелотти журналистам на пресс-конференции.

После восьми туров «Реал» занимает первое место в турнирной таблице Ла Лиги. Команда Карло Анчелотти набрала 21 балл.

Матч чемпионата Испании между «Реалом» и «Осасуной» начнётся 7 октября в 17:15 по московскому времени.