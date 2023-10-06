​Анчелотти признал, что Модрич недоволен ситуацией

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти исключил уход полузащитника Луки Модрича в зимнее трансферное окно. В то же время итальянский специалист признал, что опытный хорватский футболист недоволен нынешним положением в команде. Как известно, Модрич стал получать меньше игрового времени.

«Я разговариваю с Модричем каждый день. Он явно недоволен, но у него всё ещё повышенная мотивация. Никто не похож на него в раздевалке, он лидер. Его важность максимальная. Он нравится всем нам.

Тот факт, что Модрич меньше играет, влияет на нас всех – на игроков, на меня. Но его мотивация не изменилась. Лука по-прежнему рад играть, побеждать и помогать команде. То, что он даёт раздевалке, никто другой не смог бы делать. У него впечатляющая харизма», - сказал Анчелотти журналистам.