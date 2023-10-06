Мадридский «Реал» обзавёлся новым стратегическим партнёром

Мадридский «Реал» обзавёлся новым стратегическим партнером - руководство «бланкос» заключило соглашение с туристической компанией Visit Dubai, гигантом, отвечающим за туристические инициативы в Объединенных Арабских Эмиратах, равно как и за продвижение имиджа страны.

Новое маркетинговое соглашение будет распространяться как на мужскую команду, так и на женскую, уточняет испанское издание AS.

В настоящий момент мадридский «Реал» после не самого удачного прошлого сезона снова лидирует в турнирной таблице испанского чемпионата Примеры. В следующем туре «Реал» примет «Осасуну».