​Анчелотти ответил, уйдёт ли Модрич зимой из «Реала»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти ответил на вопрос, может ли полузащитник Лука Модрич покинуть команду в зимнее трансферное окно.

«Может ли Модрич уйти из «Реала» в январе? Нет. Никаких шансов. Он не хочет уходить. Он думает, что является важным игроком для «Реала», и мы думаем то же самое. Мы рады сохранить его в команде», - слова Анчелотти приводит в социальных сетях журналист Фабрицио Романо.

Ближайший матч «Реал» проведёт в субботу, 7 октября. Команда Карло Анчелотти будет принимать «Осасуну» в девятом туре чемпионата Испании.

Лука Модрич играет за «Реал» с конца августа 2012 года.