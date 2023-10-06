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Чемпионат Испании. Ла Лига

​Анчелотти ответил, уйдёт ли Модрич зимой из «Реала»

06 Октября 2023 • 14:13 Комментировать
Реал Мадрид
...
Осасуна
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07.10 17:15

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти ответил на вопрос, может ли полузащитник Лука Модрич покинуть команду в зимнее трансферное окно.

«Может ли Модрич уйти из «Реала» в январе? Нет. Никаких шансов. Он не хочет уходить. Он думает, что является важным игроком для «Реала», и мы думаем то же самое. Мы рады сохранить его в команде», - слова Анчелотти приводит в социальных сетях журналист Фабрицио Романо.

Ближайший матч «Реал» проведёт в субботу, 7 октября. Команда Карло Анчелотти будет принимать «Осасуну» в девятом туре чемпионата Испании.

Лука Модрич играет за «Реал» с конца августа 2012 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карло Анчелотти Лука Модрич
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РЕАЛ МАДРИД ОСАСУНА
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