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Месси в январе может вернуться в «Барселону» на правах аренды

06 Октября 2023 • 11:34 Комментировать
Интер Майами
...
Цинциннати
08.10 02:30

Нападающий «Интер» Майами Лионель Месси в январе может вернуться в каталонскую «Барселону». По информации от издания Sport, аргентинский футболист рассмотрит этот вариант, если «Интер» Майами не сможет пробиться в плей-офф МЛС.

Напомним, Месси мог вернуться в «Барселону» на правах свободного агента минувшим летом, но в итоге остановился на варианте с переездом в США. Более того, каталонскому клубу было сложно обеспечить Лионелю достойную зарплату.

Месси является лучшим бомбардиром в истории «Барселоны». Аргентинец покинул каталонский клуб летом 2021 года на правах свободного агента.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Лионель Месси Интер Майами
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