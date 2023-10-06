Месси в январе может вернуться в «Барселону» на правах аренды

Нападающий «Интер» Майами Лионель Месси в январе может вернуться в каталонскую «Барселону». По информации от издания Sport, аргентинский футболист рассмотрит этот вариант, если «Интер» Майами не сможет пробиться в плей-офф МЛС.

Напомним, Месси мог вернуться в «Барселону» на правах свободного агента минувшим летом, но в итоге остановился на варианте с переездом в США. Более того, каталонскому клубу было сложно обеспечить Лионелю достойную зарплату.

Месси является лучшим бомбардиром в истории «Барселоны». Аргентинец покинул каталонский клуб летом 2021 года на правах свободного агента.