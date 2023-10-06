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Модрич может покинуть «Реал» ради зарплаты в 100 миллионов евро

06 Октября 2023 • 09:48 Комментировать (3)

Полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич может сменить клубную прописку в зимнее трансферное окно. Об этом рапортуют журналисты Tribal Football.

Как сообщает источник, в подписании 38-летнего хорватского футболиста заинтересован «Аль-Хиляль». Саудовский клуб предпримет попытку подписать звездного хавбека в январе, когда откроется трансферное окно. Модричу готовы предложить контракт на два года, по условиям которого он заработает 200 миллионов евро.

Лука является футболистом «Реала» с августа 2012 года. Срок действующего трудового договора между сторонами истекает летом следующего года. Трансферная стоимость полузащитника оценивается в десять миллионов евро.

Назван клуб, в который Модрич может уйти из «Реала»

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Лука Модрич Аль-Хиляль Эр-Рияд трансферы футбола - зима 2024
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Комментарии (3)
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ivan_petrenko95
06 Октября 2023 в 10:56
не уверен зимой или летом, но то что это последний сезон Модрича в Реале думаю это факт.
ингерман
06 Октября 2023 в 10:10
ай даже не сумлевайси в лигу 🐪🐫🐪..
Alex1972
06 Октября 2023 в 09:50
Пора..
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