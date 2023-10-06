Модрич может покинуть «Реал» ради зарплаты в 100 миллионов евро

Полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич может сменить клубную прописку в зимнее трансферное окно. Об этом рапортуют журналисты Tribal Football.

Как сообщает источник, в подписании 38-летнего хорватского футболиста заинтересован «Аль-Хиляль». Саудовский клуб предпримет попытку подписать звездного хавбека в январе, когда откроется трансферное окно. Модричу готовы предложить контракт на два года, по условиям которого он заработает 200 миллионов евро.

Лука является футболистом «Реала» с августа 2012 года. Срок действующего трудового договора между сторонами истекает летом следующего года. Трансферная стоимость полузащитника оценивается в десять миллионов евро.

Назван клуб, в который Модрич может уйти из «Реала»