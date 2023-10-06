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Хави надеется, что Фелиш сможет заменить Левандовски в период травмы

06 Октября 2023 • 09:34 Комментировать
Гранада
...
Барселона
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08.10 22:00

Главный тренер каталонской «Барселона» Хави Эрнандес возлагает большие надежды на нападающего Жоау Фелиша. По информации журналиста Серхи Капдевилы, именно португалец должен заменить в центре нападения Роберта Левандовски, который из-за своей травмы пропустит около месяца.

Напомним, Фелиш после своего трансфера в «Барселону» чаще всего выступал на позиции инсайда. Во всех турнирах Жоау к сегодняшнему дню забил три гола.

Права на 23-летнего Фелиша по-прежнему принадлежат мадридскому «Атлетико», ведь за «Барселону» футболист выступает в аренде без возможности выкупа в конце сезона.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Хави Эрнандес Роберт Левандовски Жоау Фелиш
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