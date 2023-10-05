Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

​«Валенсия» выдвинула требование Винисиусу после громкого заявления в суде

05 Октября 2023 • 21:18 Комментировать (1)

В мае нападающий «Реала» Винисиус Жуниор столкнулся с расизмом во время гостевого матча Ла Лиги против «Валенсии». В четверг бразильский футболист дал показания по этому делу в суде. По данным прессы, Винисиус сказал, что его на расистской почве оскорбляли не отдельные люди, а весь стадион «Месталья».

«Валенсия» сделала заявление по поводу этой ситуации. Клуб выразил удивление, неприятие и негодование. «Летучие мыши» выразили нетерпимость к расизму, однако считают, что нельзя квалифицировать как расистов всех фанатов клуба.

В заявлении «Валенсия» требует, чтобы Винисиус публично опроверг своё предполагаемое заявление.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Валенсия Винисиус Жуниор
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Комментарии (1)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Booker
05 Октября 2023 в 22:32
Давно хвост отмочил?
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
06.10.23 в 22:00
Атлетик Б Атлетик Б
Альмерия Альмерия
1.51 4.60 6.60
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 05 Октября
21:18 · Испания. Ла Лига
​«Валенсия» выдвинула требование Винисиусу после громкого заявления в суде 1
19:43 · Испания. Ла Лига
Рианчо объяснил, почему Захаряну будет тяжело закрепиться в составе «Реал Сосьедада»
19:30 · Испания. Ла Лига
Бывший футболист «Рубина» Паунович может возглавить клуб Ла Лиги слухи
17:52 · Испания. Ла Лига
«Барселона» назвала диагноз Левандовски
14:36 · Испания. Ла Лига
Левандовски пропустит месяц из-за травмы
14:05 · Испания. Ла Лига
Смородская: «Рано называть переход Захаряна ошибкой»
13:35 · Испания. Ла Лига
Левандовски пропустит матч против «Гранады»
13:22 · Испания. Ла Лига
Беллингем: «Гол в ворота «Наполи» – пока мой лучший в сезоне»
13:14 · Испания. Ла Лига
Клуб Роналду нацелился на игрока «Атлетико»
12:49 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» нашёл нового форварда в клубе Захаряна слухи
10:21 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» готовит трансфер звёздного вратаря слухи
09:51 · Испания. Ла Лига
Винисиус рассказал, как уговаривал Беллингема перейти в «Реал»
00:08 · Испания. Ла Лига
Вальдано: Беллингем божественно взаимодействует с партнёрами
04 Октября
23:38 · Испания. Ла Лига
​Капитан «Райо Вальекано» сложил свои полномочия
22:26 · Испания. Ла Лига
Кроос сыграл свой сотый матч в Лиге чемпионов за «Реал»
Все новости
Рекомендуем