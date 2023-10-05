​«Валенсия» выдвинула требование Винисиусу после громкого заявления в суде

В мае нападающий «Реала» Винисиус Жуниор столкнулся с расизмом во время гостевого матча Ла Лиги против «Валенсии». В четверг бразильский футболист дал показания по этому делу в суде. По данным прессы, Винисиус сказал, что его на расистской почве оскорбляли не отдельные люди, а весь стадион «Месталья».

«Валенсия» сделала заявление по поводу этой ситуации. Клуб выразил удивление, неприятие и негодование. «Летучие мыши» выразили нетерпимость к расизму, однако считают, что нельзя квалифицировать как расистов всех фанатов клуба.

В заявлении «Валенсия» требует, чтобы Винисиус публично опроверг своё предполагаемое заявление.