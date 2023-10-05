Экс-игрок «Рубина» Велько Паунович, а ныне главный тренер мексиканского клуба «Гвадалахара», может стать новым наставником испанской «Альмерии». Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Напомним, «Альмерия» уволила Висенте Морено после разгромного поражения от «Севильи» (1:5) в седьмом туре чемпионата Испании.

По информации источника, сейчас «Альмерия» ведет переговоры с 46-летним Пауновичем. Отмечается, что в договоре сербского специалиста с мексиканской командой есть пункт о возможном расторжении контракта.

После восьми туров «Альмерия» занимает последнее место в турнирной таблице Ла Лиги, набрав всего три очка.