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Чемпионат Испании. Ла Лига

Бывший футболист «Рубина» Паунович может возглавить клуб Ла Лиги слухи

05 Октября 2023 • 19:30 Комментировать
Атлетик Б
...
Альмерия
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06.10 22:00

Экс-игрок «Рубина» Велько Паунович, а ныне главный тренер мексиканского клуба «Гвадалахара», может стать новым наставником испанской «Альмерии». Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Напомним, «Альмерия» уволила Висенте Морено после разгромного поражения от «Севильи» (1:5) в седьмом туре чемпионата Испании.

По информации источника, сейчас «Альмерия» ведет переговоры с 46-летним Пауновичем. Отмечается, что в договоре сербского специалиста с мексиканской командой есть пункт о возможном расторжении контракта.

После восьми туров «Альмерия» занимает последнее место в турнирной таблице Ла Лиги, набрав всего три очка.

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Евро-Футбол.Ру,
Альмерия Гвадалахара Велько Паунович Фабрицио Романо
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