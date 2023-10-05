«Барселона» назвала диагноз Левандовски

Нападающий Роберт Левандовски угодил в лазарет, получив повреждение в матче Лиги чемпионов против «Порту». Пресс-служба «Барселоны» сообщает о том, что в результате обследования у Левандовски было выявлено растяжение связок левой лодыжки.

Сроки восстановления Роберта Левандовски «Барселона» не называет. При этом ранее в прессе сообщалось, что поляк пропустит около месяца. Если предположения верны, то Левандовски не сыграет в «эль класико» против «Реала», которое пройдёт в конце октября.

Ближайший матч «Барселона» проведёт в субботу, 8 октября, - против «Гранады» на поле соперника.