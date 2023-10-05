Нападающий каталонской «Барселоны» Роберт Левандовски пропустит месяц из-за травмы. По информации от журналиста Тони Хуанмарти, травма поляка оказалась серьёзней, чем предполагалось ранее.

Левандовски таким образом пропустить эль-класико с мадридским «Реалом», которое состоится в январе. Дополнительное обследование показало, что Роберт пропустит около месяца.

Напомним, Левандовски получил свою травму в поединке с «Порту» в групповом этапе Лиги чемпионов. В нынешнем розыгрыше чемпионата Испании Роберт записал на свой актив пять забитых мячей, что делает его лучшим бомбардиром «Барселоны».