Смородская: «Рано называть переход Захаряна ошибкой»

Экс-президент столичного «Локомотива» Ольга Смородская поделилась мнением о трансфере российского полузащитника Арсена Захаряна в испанский «Реал Сосьедад».

«Еще рано называть переход Захаряна ошибкой. Идет адаптация к команде. Ясно, что это непростая ситуация, все протекает негладко. Но через месяц-два его можно ждать в основном составе», - приводит слова Смородской «РБ Спорт».

Захарян перешел в «Реал Сосьедад» из московского «Динамо» в летнее трансферное окно. Сумма сделки составила 13 миллионов евро. В текущем сезоне 20-летний полузащитник принял участие в трех поединках команды из Сан-Себастьяна.