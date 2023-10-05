Левандовски пропустит матч против «Гранады»

Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски пропустит ближайший матч своей команды в чемпионате Испании, который состоится против «Гранады». Об этом сообщает Catalunya Radio.

Напомним, Левандовски получил небольшую травму в матче против «Порту» во втором туре группового этапа Лиги чемпионов. «Сине-гранатовые» выиграли этот поединок с минимальным счётом 1:0 благодаря единственному голу в исполнении Феррана Торреса.

Левандовски в этом сезоне забил 5 голов в чемпионате Испании. В прошлой кампании поляк был лучшим бомбардиром «Барселоны» и помог команде Хави Эрнандеса выиграть Ла Лигу.