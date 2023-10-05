Беллингем: «Гол в ворота «Наполи» – пока мой лучший в сезоне»

Полузащитник мадридского «Реала» Джуд Беллингем назвал свой лучший гол в этом сезоне. Англичанину больше всего нравится свой последний мяч, который был забит в ворота «Наполи» во втором туре группового этапа Лиги чемпионов.

«Получилось очень даже неплохо. Скорее всего, это пока лучший гол из тех, что я забил в этом сезоне. Но больше всего я рад за победу. Очень счастливые дни», – цитирует Беллингема Madrid Zone.

Напомним, Беллингем перебрался в мадридский «Реал» из дортмундской «Боруссии» летом. Во всех турнирах футболист к сегодняшнему дню забил 8 голов и отдал 3 результативные передачи.