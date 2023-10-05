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Беллингем: «Гол в ворота «Наполи» – пока мой лучший в сезоне»

05 Октября 2023 • 13:22 Комментировать
Реал Мадрид
...
Осасуна
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07.10 17:15

Полузащитник мадридского «Реала» Джуд Беллингем назвал свой лучший гол в этом сезоне. Англичанину больше всего нравится свой последний мяч, который был забит в ворота «Наполи» во втором туре группового этапа Лиги чемпионов.

«Получилось очень даже неплохо. Скорее всего, это пока лучший гол из тех, что я забил в этом сезоне. Но больше всего я рад за победу. Очень счастливые дни», – цитирует Беллингема Madrid Zone.

Напомним, Беллингем перебрался в мадридский «Реал» из дортмундской «Боруссии» летом. Во всех турнирах футболист к сегодняшнему дню забил 8 голов и отдал 3 результативные передачи.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Джуд Беллингем
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РЕАЛ МАДРИД ОСАСУНА
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