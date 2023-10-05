Клуб Роналду нацелился на игрока «Атлетико»

Центральный защитник Марио Эрмосо, который является игроком мадридского «Атлетико», может покинуть Европу и перебраться в Саудовскую Аравию. Об этом сообщается на страницах Todofichajes.

Как стало известно источнику, в подписании 28-летнего футболиста заинтересован «Аль-Наср», цвета которого защищают Криштиану Роналду и Садио Мане. Саудовский клуб приготовил предложение для Эрмосо, которое в два раза выгоднее условий в Мадриде.

Марио выступает за «матрасников» с лета 2019 года. Срок действующего трудового соглашения между сторонами истекает по окончании текущего сезона. Его трансферная стоимость составляет 20 миллионов евро.