Винисиус рассказал, как уговаривал Беллингема перейти в «Реал»

Форвард мадридского «Реала» Винисиус Жуниор высказался о приходе в команду английского полузащитника Джуда Беллингема.

«Я поддерживал этот трансфер, хотел видеть Джуда в своей команде. В прошлом я часто писал ему и просил перейти в «Реал». Делал это, наверное, каждый день», - передает слова бразильского нападающего таблоид Daily Mail.

Напомним, что Беллингем перебрался в «королевский» клуб из дортмундской «Боруссии» в летнее трансферное окно. Сумма сделки составила 103 миллиона евро.

В сезоне-2023/2024 Джуд провел девять матчей, забил восемь мячей и сделал три голевые передачи.