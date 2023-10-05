Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Винисиус рассказал, как уговаривал Беллингема перейти в «Реал»

05 Октября 2023 • 09:51 Комментировать

Форвард мадридского «Реала» Винисиус Жуниор высказался о приходе в команду английского полузащитника Джуда Беллингема.

«Я поддерживал этот трансфер, хотел видеть Джуда в своей команде. В прошлом я часто писал ему и просил перейти в «Реал». Делал это, наверное, каждый день», - передает слова бразильского нападающего таблоид Daily Mail.

Напомним, что Беллингем перебрался в «королевский» клуб из дортмундской «Боруссии» в летнее трансферное окно. Сумма сделки составила 103 миллиона евро.

В сезоне-2023/2024 Джуд провел девять матчей, забил восемь мячей и сделал три голевые передачи.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Винисиус Жуниор Джуд Беллингем
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 05 Октября
10:21 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» готовит трансфер звёздного вратаря слухи
09:51 · Испания. Ла Лига
Винисиус рассказал, как уговаривал Беллингема перейти в «Реал»
00:08 · Испания. Ла Лига
Вальдано: Беллингем божественно взаимодействует с партнёрами
04 Октября
23:38 · Испания. Ла Лига
​Капитан «Райо Вальекано» сложил свои полномочия
22:26 · Испания. Ла Лига
Кроос сыграл свой сотый матч в Лиге чемпионов за «Реал»
20:51 · Нидерланды. Эредивизие
Лидер «Фейеноорда» Хименес рассказал, в каком топ-клубе хотел бы продолжить карьеру
20:41 · Испания. Ла Лига
Деку хочет переманить в «Барселону» игрока по прозвищу «Мессиньо» слухи
20:29 · Италия. Серия А
Осимхен впечатлил «Реал» своей игрой слухи
20:08 · Англия. Премьер-лига
Два гранда АПЛ готовы поспорить с «Реалом» за Альфонсо Дэвиса
19:52 · Испания. Ла Лига
Президент «Атлетико»: «Фелиш может говорить что угодно, но он по-прежнему наш игрок»
18:43 · Испания. Ла Лига
Гави назвал трёх кумиров детства – двое из них не играли в «Барселоне» 1
18:33 · Испания. Ла Лига
«Барселона» сделает всё, чтобы подписать бразильского таланта слухи
18:25 · Англия. Премьер-лига
«ПСЖ» намерен сохранить Хави Симонса, на которого претендуют гранды АПЛ и Ла Лиги слухи
18:20 · Испания. Ла Лига
Капелло: «Беллингема невозможно остановить»
17:58 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» нацелился на вингера сборной Испании слухи
Все новости
Рекомендуем