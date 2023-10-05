Вальдано: Беллингем божественно взаимодействует с партнёрами

Бывший нападающий мадридского «Реала» Хорхе Вальдано оценил игру новичка «королевского» клуба Джуда Беллингема.

«Джуд практически не теряет мячи, он божественно взаимодействует со всеми партнёрами. Что меня больше всего удивляет, так это его интеллект в 20 лет. Он из тех игроков, благодаря которым ты наслаждаешься футболом», – приводит слова чемпиона мира - 1986 издание Marca. Также аргентинец выделил элегантность английского хавбека, отметив, что с ним решения на поле более ясны.

Напомним, что Джуд Беллингем перешёл в «Реал» прошедшим летом из дортмундской «Боруссии». В девяти матчах в рамках всех турниров полузащитник забил восемь голов при трёх ассистах.