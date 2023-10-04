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Чемпионат Испании. Ла Лига

​Капитан «Райо Вальекано» сложил свои полномочия

04 Октября 2023 • 23:38 Комментировать
Севилья
...
Райо Вальекано
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07.10 22:00

«Райо Вальекано» прекрасно начал сезон в испанском чемпионате, команда выиграла два первых матча, чего ранее с ней никогда не случалось. Но затем она нарвалась на мадридский «Атлетико», пропустив от того семь безответных мячей.

После этого все разладилось - за пять последующих матчей команда выиграла лишь однажды. Появились и проблемы другого характера - опытный Оскар Трехо, капитан команды, объявил о том, что не хочет больше «капитанствовать» и складывает с себя эти полномочия.

Кроме того, в клубе задерживают зарплаты сотрудникам, сообщает итальянское новостное агентство ITASportPress, а болельщики жалуются на невозможность онлайн-приобретения билетов, которые, к тому же, поклонники «коммунистического» клуба находят слишком дорогими.


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Евро-Футбол.Ру,
Райо Вальекано
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СЕВИЛЬЯ РАЙО ВАЛЬЕКАНО
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