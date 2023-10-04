Кроос сыграл свой сотый матч в Лиге чемпионов за «Реал»

Во втором туре группового раунда Лиги чемпионов мадридский «Реал» обыграл на выезде «Наполи», тем самым отметив приличествующим образом юбилей Тони Крооса - он сыграл свой сотый матч в самом престижном клубном турнире футбольной Европы в составе «Реала».

Кроос стал первым немецким игроком, который добрался до такого рубежа в составе иностранного, не немецкого клуба. Он перебрался в мадридский «Реал» из «Баварии» в 2014 году, сразу после того, как в составе немецкой сборной стал чемпионом мира в ходе бразильского Мундиаля.

В следующем туре мадридцам предстоит матч в Португалии против «Браги».