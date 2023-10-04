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Чемпионат Испании. Ла Лига

Кроос сыграл свой сотый матч в Лиге чемпионов за «Реал»

04 Октября 2023 • 22:26 Комментировать
Наполи
2:3
Реал Мадрид
окончен

Во втором туре группового раунда Лиги чемпионов мадридский «Реал» обыграл на выезде «Наполи», тем самым отметив приличествующим образом юбилей Тони Крооса - он сыграл свой сотый матч в самом престижном клубном турнире футбольной Европы в составе «Реала».

Кроос стал первым немецким игроком, который добрался до такого рубежа в составе иностранного, не немецкого клуба. Он перебрался в мадридский «Реал» из «Баварии» в 2014 году, сразу после того, как в составе немецкой сборной стал чемпионом мира в ходе бразильского Мундиаля.

В следующем туре мадридцам предстоит матч в Португалии против «Браги».


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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Тони Кроос
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