«Барселона» претендует на вингера «Палмейраса» Эстевана Виллиана.

16-летний футболист уже был связан с интересом грандов европейского футбола: среди претендентов на вундеркинда назывались лондонский «Арсенал», «ПСЖ» и «Барселона». По обновлённым данным журналиста Рохера Торельо, Эстеван, также известный по прозвищу «Мессиньо», остаётся на радарах каталонского клуба. В подписании бразильца заинтересован лично спортивный директор «сине-гранатовых» Деку.

Сам Эстеван Виллиан признавался, что мечтает в будущем оказаться в «Барселоне», за которую выступал его кумир Лионель Месси. В настоящий момент на счету юного игрока нет матчей за первую команду «Палмейраса».