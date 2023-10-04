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Чемпионат Испании. Ла Лига

Деку хочет переманить в «Барселону» игрока по прозвищу «Мессиньо» слухи

04 Октября 2023 • 20:41 Комментировать
Палмейрас Сан-Паулу
...
Сантос
08.10 22:00

«Барселона» претендует на вингера «Палмейраса» Эстевана Виллиана.

16-летний футболист уже был связан с интересом грандов европейского футбола: среди претендентов на вундеркинда назывались лондонский «Арсенал», «ПСЖ» и «Барселона». По обновлённым данным журналиста Рохера Торельо, Эстеван, также известный по прозвищу «Мессиньо», остаётся на радарах каталонского клуба. В подписании бразильца заинтересован лично спортивный директор «сине-гранатовых» Деку.

Сам Эстеван Виллиан признавался, что мечтает в будущем оказаться в «Барселоне», за которую выступал его кумир Лионель Месси. В настоящий момент на счету юного игрока нет матчей за первую команду «Палмейраса».

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Палмейрас Деку Эстеван Виллиан
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