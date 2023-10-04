Гави назвал трёх кумиров детства – двое из них не играли в «Барселоне»

Полузащитник «Барселоны» Гави рассказал, чьей игрой вдохновлялся в детстве.

Испанский футболист, в августе отметивший 19-й день рождения, недавно преодолел отметку в 100 сыгранных матчей за первую команду «сине-гранатовых». Отвечая на вопрос о кумирах из детства, воспитанник «Барселоны» довольно ожидаемо назвал одну из местных легенд, но этим не ограничился: «В первую очередь, конечно, это Иньеста, но также таковыми были Иско и Верратти», – цитируют испанские СМИ Гави.

Напомним, что Иско, наиболее известный по выступлениям за мадридский «Реал», на сегодняшний день играет в «Бетисе», а Марко Верратти в сентябре сменил «ПСЖ» на катарский «Аль-Араби».