Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Гави назвал трёх кумиров детства – двое из них не играли в «Барселоне»

04 Октября 2023 • 18:43 Комментировать (1)
Гранада
...
Барселона
08.10 22:00

Полузащитник «Барселоны» Гави рассказал, чьей игрой вдохновлялся в детстве.

Испанский футболист, в августе отметивший 19-й день рождения, недавно преодолел отметку в 100 сыгранных матчей за первую команду «сине-гранатовых». Отвечая на вопрос о кумирах из детства, воспитанник «Барселоны» довольно ожидаемо назвал одну из местных легенд, но этим не ограничился: «В первую очередь, конечно, это Иньеста, но также таковыми были Иско и Верратти», – цитируют испанские СМИ Гави.

Напомним, что Иско, наиболее известный по выступлениям за мадридский «Реал», на сегодняшний день играет в «Бетисе», а Марко Верратти в сентябре сменил «ПСЖ» на катарский «Аль-Араби».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Барселона Андрес Иньеста Марко Верратти Иско Гави
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ГРАНАДА БАРСЕЛОНА
Реклама, fon.bet
Комментарии (1)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Cruyff
04 Октября 2023 в 19:22
100 в 19 лет?
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 04 Октября
18:43 · Испания. Ла Лига
Гави назвал трёх кумиров детства – двое из них не играли в «Барселоне» 1
18:33 · Испания. Ла Лига
«Барселона» сделает всё, чтобы подписать бразильского таланта слухи
18:25 · Англия. Премьер-лига
«ПСЖ» намерен сохранить Хави Симонса, на которого претендуют гранды АПЛ и Ла Лиги слухи
18:20 · Испания. Ла Лига
Капелло: «Беллингема невозможно остановить»
17:58 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» нацелился на вингера сборной Испании слухи
17:49 · Испания. Ла Лига
Гави: «Фелиш и Канселу уже принесли «Барселоне» несколько побед»
17:32 · Испания. Ла Лига
Вальверде: «У Беллингема есть всё необходимое, чтобы однажды стать капитаном «Реала»
17:25 · Испания. Ла Лига
Гави рассказал, что думает об игре «Реала» в текущем сезоне
15:20 · Испания. Ла Лига
Нико Уильямс близок к новому контракту с «Атлетиком» Бильбао
15:14 · Германия. Бундеслига
Сане находится в сфере интересов «Барселоны»
14:33 · Испания. Ла Лига
Левандовски: «Сейчас я не думаю о Саудовской Аравии»
14:31 · Испания. Ла Лига
​Хави призвал не сравнивать Ямаля с Месси
14:11 · Испания. Ла Лига
Гави: «Играть за «Барселону» всю жизнь? Я бы хотел, чтобы всё было именно так»
13:26 · Испания. Ла Лига
Дель Пьеро оценил игру Беллингема в «Реале» 1
11:39 · Испания. Ла Лига
Гави назвал игрока «Барселоны», которым больше всего восхищается
Все новости
Рекомендуем