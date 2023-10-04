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«Барселона» сделает всё, чтобы подписать бразильского таланта слухи

04 Октября 2023 • 18:33 Комментировать
Гранада
...
Барселона
08.10 22:00

18-летний полузащитник «Коринтианса» Габриэль Москардо может продолжить карьеру в «Барселоне».

Как утверждает Diario Sport, каталонский клуб в ближайшие месяцы бросит все силы на подписание Москардо. По информации источника, «Барселона» понимает, что ей будет тяжело опередить конкурентов в борьбе за хавбека из-за финансовых проблем. При этом отмечается, что «Коринтианс» намерен хорошо заработать на трансфере Москардо.

Напомним, минувшим летом бразильцы отказались продавать своего футболиста «Челси» за 21 миллион евро.

Контракт Москардо с «Коринтиансом» рассчитан до 2026 года. Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость полузащитника в 1,5 млн евро.

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Барселона Коринтианс Габриэль Москардо трансферы футбола - зима 2024
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