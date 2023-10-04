Капелло: «Беллингема невозможно остановить»

Экс-наставник сборной России Фабио Капелло поделился комментарием о полузащитнике мадридского «Реала» Джуда Беллингема.

«Джуд уже доказал, чего он на самом деле стоит. Соглашусь с Анчелотти, «Беллингем — это состоявшийся футболист. Его невозможно остановить», — цитирует Капелло Mundo Deportivo.

В текущем сезоне 20-летний хавбек провел девять матчей с учетом всех турниров, в которых забил восемь голов и стал автором трех результативных передач.

После восьми туров «Реал» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании, сумев набрать 21 очко.

В предстоящем туре Ла Лиги подопечные Карло Анчелотти встретятся с «Осасуной».