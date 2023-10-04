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Гави: «Фелиш и Канселу уже принесли «Барселоне» несколько побед»

04 Октября 2023 • 17:49 Комментировать
Гранада
...
Барселона
08.10 22:00

Футболист «Барселоны» Гави оценил выступление новичков команды Жоау Фелиша и Жоау Канселу.

Каталонский клуб арендовал португальских футболистов у мадридского «Атлетико» и «Манчестер Сити» соответственно. Оба игрока быстро вписались в построения Хави Эрнандеса и показали впечатляющую игру в первых матчах за «сине-гранатовых».

«Оба Жоау очень быстро адаптировались. Фелиш играет на моём фланге, поэтому я могу чаще пересекаться с ним, но я с интересом наблюдаю за обоими. Без них мы бы не смогли выиграть некоторые из матчей, в которых добились побед», – цитирует Barca Universal Гави.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Жоау Канселу Жоау Фелиш Гави
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