Гави: «Фелиш и Канселу уже принесли «Барселоне» несколько побед»

Футболист «Барселоны» Гави оценил выступление новичков команды Жоау Фелиша и Жоау Канселу.

Каталонский клуб арендовал португальских футболистов у мадридского «Атлетико» и «Манчестер Сити» соответственно. Оба игрока быстро вписались в построения Хави Эрнандеса и показали впечатляющую игру в первых матчах за «сине-гранатовых».

«Оба Жоау очень быстро адаптировались. Фелиш играет на моём фланге, поэтому я могу чаще пересекаться с ним, но я с интересом наблюдаю за обоими. Без них мы бы не смогли выиграть некоторые из матчей, в которых добились побед», – цитирует Barca Universal Гави.