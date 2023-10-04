Вальверде: «У Беллингема есть всё необходимое, чтобы однажды стать капитаном «Реала»

Полузащитник мадридского «Реала» Федерико Вальверде рассказал, что думает о Джуде Беллингеме.

20-летний англичанин впечатляюще проводит старт своего дебютного сезона после переезда в Испанию – в его активе восемь голов и три результативные передачи в девяти матчах. Во вторник хавбек помог «Реалу» обыграть «Наполи» в Лиге чемпионов (3:2), отметившись забитым мячом и ассистом.

«Всем известно, что Беллингем – великолепный футболист, но важно отметить и то, насколько он замечательный человек. Джуд – отличный парень, прекрасный товарищ по команде, очень уравновешенный. Думаю, у него есть всё необходимое, чтобы однажды стать капитаном «Реала», – цитирует Madrid Zone Вальверде.